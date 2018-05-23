РИАМО - 23 мая. В Москве стартовали работы по инженерной подготовке перед комплексным благоустройством территории исторического прохода в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, основные работы планируется завершить в августе, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«Комплекс городского хозяйства начал работы по инженерной подготовке территории исторического прохода в парк Горького со стороны Ленинского проспекта. До начала основных работ по комплексному благоустройству там демонтируют временную теплосеть общей протяженностью 0,5 километра. Подготовительные работы продлятся до середины июня», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время эта территория не используется для прохода горожан и проезда автомашин, но для обеспечения безопасности в зоне выполнения работ выставлены ограждения. Никаких ограничений для движения транспорта во время проведения работ не планируется.

«По завершении благоустройства постоянного автомобильного движения по территории не будет. В то же время предусмотрена возможность проезда пожарной техники и служебного транспорта. Для этого на въезде с Ленинского проспекта установят болларды. В ходе основных работ по комплексному благоустройству специалисты проложат кабельную канализацию, куда уберут все воздушные провода», - сообщил сотрудник пресс-службы.

Также планируется проложить новые сети ливневой канализации, заменить существующие трубы, установить дополнительные водоприемные решетки и колодцы. Пешеходные пути, площадки и проезды замостят гранитной плиткой. Появится комфортная уличная мебель и новые светильники, а в зоне спуска к парку Горького разместится амфитеатр с деревянными настилами.

«Осенью на территории нового пешеходного бульвара высадят деревья, кустарники и многолетники, обустроят газоны. Основные работы по комплексному благоустройству планируется завершить в августе», - сказал собеседник агентства.

По его словам, впервые идея создания сквозного прохода от Ленинского проспекта к парку Горького была предложена еще в 1928-1930-х годах в проектах планировки парка, авторами которых были архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов, но так и не была воплощена в жизнь.

«В этом году принято решение вернуться к этой идее. Новый вход расположится между НИТУ «МИСиС» и городской клинической больницей №1 имени Н.И. Пирогова. Там создадут прогулочный бульвар и смотровую площадку с видом на парк и город, а также спуск к парку и музею «Гараж». Одним из главных элементов нового пространства станет пергола, которая пройдет вдоль основного пешеходного маршрута. Общая площадь будущей пешеходной зоны — 1,2 гектара. Длина составит более 200 метров. Перепад высоты на протяжении всей проектируемой территории - около 12 метров», - заключил сотрудник пресс-службы.