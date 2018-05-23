РИАМО - 23 мая. В Московской области в Мытищах на 19 километре Ярославского шоссе произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, в результате ДТП один человек пострадал, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по области.



«Информация о ДТП поступила в 21:00 22 мая, на 19 километре Ярославского шоссе произошла авария с участием трех единиц транспортной техники. В результате ДТП один человек пострадал», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что дополнительные обстоятельства и причины аварии выясняются.