РИАМО - 23 мая. Заместителя руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Савченко уволили по его инициативе, соответствующее распоряжение мэра Москвы опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«Освободить Савченко Дмитрия Анатольевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 21 мая 2018 года», — говорится в документе.

В распоряжении добавляется, что Савченко был уволен по собственной инициативе.

Савченко работал в качестве заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с 6 февраля 2012 года.

Путин уволил пятерых генералов МВД и Следственного комитета >>