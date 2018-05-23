РИАМО - 23 мая. Из-за тумана утром в среду в Подмосковье местами может ухудшиться видимость до 300-700 метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» <…> в отдельных районах Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300-700 метров», — говорится в сообщении.

Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовали воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам — быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

«Водителям транспортных средств (следует – ред.) снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко», — добавляется в сообщении.

Кроме того, нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.