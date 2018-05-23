РИАМО - 23 мая. График отключения и включения горячей воды стало возможным узнать в круглосуточном режиме по телефону, голосовой помощник работает в автоматическом режиме, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

«Проект реализован Департаментом информационных технологий города Москвы. График сезонного отключения воды теперь можно узнать по телефону единой справочной правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для соединения с голосовым помощником необходимо выбрать первый пункт меню и назвать улицу и номер дома. В ответ система сообщит, когда будет проходить отключение горячей воды по нужному адресу», - говорится в сообщении.

Для того чтобы получить информацию о сроках отключения горячей воды, можно позвонить и на горячую линию единой диспетчерской службы столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7 (495) 539-53-53. Вам потребуется выбрать второй пункт в меню и также продиктовать голосовому помощнику точный адрес интересующего дома.

«Кроме того, уточнить сроки отключения воды можно в единой сервисной службе по приему показаний индивидуальных приборов учета, позвонив по телефону: +7 (495) 539-25-25. Чтобы получить информацию, необходимо назвать код плательщика и номер квартиры. Код плательщика указан в правом верхнем углу единого платежного документа, предназначенного для оплаты жилищно-коммунальных услуг», - сообщается на сайте.

График отключения горячей воды можно посмотреть на сайте mos.ru. Для этого нужно зайти в раздел «Инструкции», выбрать категорию «Дом и двор», а после — инструкцию «График отключения горячей воды в Москве». Затем пользователю потребуется только указать адрес проживания. Чтобы воспользоваться услугой, регистрация на mos.ru не требуется. Сервис доступен всем пользователям.

В Москве плановые отключения горячей воды в жилых домах проводятся ежегодно с мая по конец августа — это необходимо для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней. Узнать дату отключения горячей воды по конкретному адресу можно с помощью информационных щитов многоквартирных домов. Здесь управляющие организации размещают объявления о начале профилактических работ заблаговременно. Уточнить график отключения горячей воды в вашем доме вы можете на портале «МОЭК-онлайн», а также по телефону единого контактного центра ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59.