РИАМО - 23 мая. Фестиваль «Самоварфест» пройдет в столице на Поклонной горе в рамках празднования Дня России, на празднике можно будет не только попить чай, но и отведать традиционные блюда народов страны и послушать российских рок-исполнителей, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

«С 11 по 12 июня в парке Победы на Поклонной горе при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы пройдет фестиваль «Самоварфест», приуроченный к празднованию Дня России. Гости смогут присоединиться к масштабному чаепитию, рассчитанному примерно на три тысячи человек», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, новый рекорд предстоит установить силачу Дмитрию Халаджи — он поднимет 10 человек на платформе с самоварами, общий вес которой составит более тонны. Поднимая тяжести, атлет уже установил более 60 мировых рекордов, внесенных в Книгу рекордов Гиннесса.

«Мы запланировали яркую программу на эти праздничные дни. На Поклонной горе развернутся 10 тематических площадок: ярмарка ремесел, калашные ряды, дворики национальной кухни, большая интерактивная детская площадка. В лучших традициях московского хлебосольства и российского гостеприимства будут представлены как русская, так и другие национальные кухни. И, конечно, здесь можно будет бесплатно насладиться ароматным чаем из самовара», — рассказала директор фестиваля «Самоварфест» Наталья Долгарева.

Также в День России, 12 июня, на площадке фестиваля пройдет флешмоб, во время которого все гости и участники праздника исполнят гимн России. В течение двух фестивальных дней во двориках национальной кухни гости отведают блюда, приготовленные по уникальным рецептам народов России, а в калашных рядах посетители смогут купить экологические продукты со всех уголков страны.

«На ярмарке ремесел все желающие познакомятся с самобытным искусством народных умельцев. Здесь же пройдут мастер-классы и конкурсы. На фестивальной сцене будут представлены выступления лучших музыкальных и танцевальных коллективов, а также известных отечественных фолк- и рок-исполнителей. Кроме того, здесь пройдут показы мод в национальном стиле, где молодые российские дизайнеры представят свои этноколлекции», - добавляется в сообщении.

Как отмечается в материале, в этом году «Самоварфест» пройдет уже во второй раз. На фестивале 2017 года в саду «Эрмитаж» были установлены два мировых рекорда. На фестиваль привезли гигантский латунный самовар, высота которого составила 195 сантиметров, вторым рекордом стало само чаепитие: тогда за общим столом в саду собрались 1783 представителя 107 национальностей.

«Развлекательная программа запланирована на два дня, 11 и 12 июня. Площадки фестиваля будут открыты с 10:00 до 22:00», - заключается в сообщении.