РИАМО - 23 мая. Москвичи посетят лекции, пройдут экспресс-диагностику с целью раннего выявления онкологических заболеваний, а также получат консультации врачей в рамках дней открытых дверей в столичных больницах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В июне в городских больницах пройдут бесплатные обследования, консультации специалистов и лекции о здоровье. <…> В больницах можно будет пройти экспресс-диагностику онкологических заболеваний, получить консультации хирургов и неврологов», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, в детской городской клинической больнице Святого Владимира ведущие врачи Москвы, в том числе профессора, доктора медицинских наук, проведут многопрофильное амбулаторное консультирование. Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (филиал №10) расскажут о программах медицинского сопровождения юных спортсменов.

«В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков прочитают лекцию для родителей «Развитие взаимодействия», а в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом (филиал по ЦАО и ЗАО) обсудят профилактику и методы раннего выявления туберкулеза у детей», - добавляется на сайте.

Также в рамках серии женщины смогут посетить гинеколога. Врачи проведут ультразвуковые исследования органов малого таза, а также ответят на вопросы пациенток. Кроме того, можно будет попасть на прием к врачу-маммологу. Будущих мам ждут консультации врачей о влиянии грудного вскармливания на здоровье ребенка и матери, прием у врача-хирурга, а также лекции «Дородовой период», «Партнерские роды. Физиология родов» и другие.

Кроме того, они смогут посетить тренинг «Режим и питание во время беременности» и побывать на экскурсии в роддоме городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского, где сотрудники покажут родильные залы и послеродовое отделение. На экскурсию необходимо записаться по телефону: +7 (499) 729-27-90.

«В госпитале для ветеранов войн №2 пожилые люди смогут посетить занятие по гимнастике, лекцию «Здоровый образ жизни» и встречу с врачами. Мероприятия входят в программу «Московское долголетие», - отмечается в материале.

Городская клиническая больница №52 приглашает всех желающих принять участие в донорском марафоне и сдать кровь. Также для горожан организуют занятие по лечебной физкультуре, прочитают лекции о профилактике остеопороза и проведут обследование с целью раннего выявления туберкулеза.