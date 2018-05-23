РИАМО - 23 мая. За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 18 пожаров, для ликвидации возгораний привлекались около 160 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Пожаров – 18. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 158 человек, 45 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Также в Подмосковье за сутки зарегистрировали шесть очагов горения сухой травы.