РИАМО - 23 мая. В Москве и Подмосковье в среду ожидается переменная облачность без осадков, воздух в регионе прогреется до 23 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, воздух в Москве прогреется до 21 - 23 градусов и до 18 - 23 по области», - говорится в сообщении.

Также прогнозируется слабый ветер со скоростью менее 5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба, что несколько выше нормы. Относительная влажность воздуха будет около 40%.



По мнению специалистов, для большинства жителей Московского региона погодные условия будут вполне благоприятными. Однако метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за колебаний атмосферного давления на его повышенным фоне.

«В группе риска люди с сердечно-сосудистыми патологиями, особенно те, кто страдает гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, нейроциркуляторной астенией, нарушениями сердечного ритма. Усугубить метеопатические реакции может и неустойчивый геомагнитный фон», - отмечается в материале.



Также синоптики напоминают, что в Москве и Подмосковье продолжается период цветения растений, что неблагоприятно для лиц, склонных к аллергическим реакциям. Следует быть особенно внимательными к своему здоровью и не забывать принимать рекомендованные лечащим доктором препараты.