РИАМО - 22 мая. Задымления в московском метро у станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии не было во вторник, информация, распространённая в СМИ, является ложной, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что возле данной станции произошло задымление. В соединительной муфте кабеля произошло тление оплетки кабеля. Инцидент произошел в тоннеле в 50 метрах от станции в сторону метро «Текстильщики».

«Информация ряда СМИ о задымлении в метро около станции «Кузьминки» не соответствует действительности», - сообщается в аккаунте.

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