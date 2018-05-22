РИАМО - 22 мая. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) с начала профилактических работ провела испытания на тепловых сетях протяженностью свыше 1,3 тысячи километров, обеспечивающих теплоснабжение более 1,4 тысячи жилых домов в столице, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ПАО «МОЭК» с 10 мая по 21 мая 2018 года осуществило гидравлические испытания на 1353,5 километрах магистральных сетей (15,7% от их общей протяженности). За этот период проведена проверка технического состояния теплосетей, обеспечивающих теплоснабжение 3776 зданий, в том числе 1423 жилых домов, и в них обеспечено горячее водоснабжение по нормальному графику. План подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов выполняется на 100%», - говорится в сообщении.

В связи с проведением в июне-июле 2018 года матчей чемпионата мира по футболу МОЭК координировала программу летних ремонтных работ с правительством Москвы и организаторами чемпионата. График составлен таким образом, чтобы на период игр обеспечить горячее водоснабжение на 106 спортивных объектах (стадионы, тренировочные базы и так далее), а также в 1219 гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков.

«Те жилые дома, которые находятся на одних сетях с данными объектами, во время чемпионата также не будут отключены, в них работы пройдут согласно графику до или после игр», - добавляется в сообщении.

У остальных потребителей профилактические работы на тепловых сетях будут продолжены, в том числе, и во время чемпионата, что позволит провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону.