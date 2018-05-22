РИАМО - 22 мая. Власти столицы поддержали предложения общественников по развитию и улучшению паллиативной помощи в городе, кроме того, в Москве выстроят единую систему оказания помощи пожилым и хроническим больным, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил Первый Московский хоспис имени В.В. Миллионщиковой, где обсудил актуальные вопросы повышения качества паллиативной помощи в Москве. В обсуждении приняли участие директор Центра паллиативной помощи Анна Федермессер, руководитель православной службы «Милосердие», епископ Пантелеимон, президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева, сопредседатель попечительского совета фонда «Вера» Ингеборга Дапкунайте и другие.

«Москва была одним из первых городов России, который более 20 лет назад приступил к созданию современной системы паллиативной помощи. Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы вместе с общественными организациями не просто улучшить работу паллиативной службы, а выстроить единую систему оказания помощи пожилым и хронически больным людям. Эта система будет включать все «родственные» программы: наблюдение пожилых людей в поликлиниках, медицинский патронаж, социальную помощь и, когда это необходимо, паллиативную помощь», – сказал Собянин.

Первый московский хоспис был открыт в 1994 году в районе Хамовники. Инициаторами создания учреждения стали британский журналист Виктор Зорза (один из организаторов мирового хосписного движения) и врач Вера Миллионщикова (1942-2010), которая на протяжении 16 лет возглавляла хоспис.

Паллиативная помощь в Первом московском хосписе оказывается по лучшим международным стандартам, а его опыт послужил основной для разработки множества российских стандартов, нормативных актов и методик, которые ныне применяются по всей стране.

В марте 2017 года Первый московский хоспис стал филиалом городского специализированного учреждения «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи». Хоспис оказывает паллиативную медицинскую помощь взрослому населению столицы как в стационарных условиях (30 коек), так и с выездом на дом (на учете – порядка 300 человек). 95% пациентов хосписа имеют онкологический диагноз.

За 2017 год пролечены 1017 пациентов. Число выездов на дом составило 7251, из них 2764 врачебных и 4487 сестринских визитов. В хосписе работают 80 человек, в том числе восемь врачей и 32 сотрудника среднего медперсонала. На базе хосписа создана учебная база по обмену опытом для персонала учреждений, оказывающих паллиативную помощь по всей России.

С 2006 года организована работа по оказанию немедицинской помощи пациентам с привлечением волонтеров благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»: не менее 500 человек ежегодно оказывают поддержку хоспису.

В 2014-2016 годах за счет бюджета Москвы для Первого московского хосписа были поставлены 72 единицы медицинского оборудования и мебели. В 2013-2017 годах были выполнены работы по текущему ремонту здания хосписа (ремонт кровли, инженерных коммуникаций, пищеблока и других помещений, благоустройство территории). На 2018 год также запланированы работы по текущему ремонту помещений.

Паллиативная помощь в Москве оказывается пациентам на последнем этапе жизни с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями на их финальной стадии и состояниями, которые, как правило, приводят к преждевременной смерти, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения. В 2017 году такую помощь получили 28 тысяч пациентов.

В 2015 году в Москве было создано государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи», которое объединило в своем составе многопрофильный стационар, восемь филиалов-хосписов и выездную патронажную службу паллиативной помощи для взрослых.

Стационарная паллиативная медицинская помощь в Москве оказывается в 15 городских учреждениях (1127 коек, включая 67 детских коек). В 2017 году в условиях стационара паллиативную помощь получили 12593 взрослых и 361 ребенок.

Помимо этого, в столице организована работа 10 выездных патронажных служб для взрослых и четырех выездных патронажных служб для детей (из них одна негосударственная). В 2017 году выездные службы сделали свыше 57 тысяч выездов на дом более чем к 10 тысячам взрослых пациентов и 3084 выезда на дом к 341 ребенку.

В поликлиниках действуют 83 кабинета паллиативной помощи, в которых по состоянию на 21 мая 2018 года на учете состоят порядка 10 тысяч пациентов. По состоянию на 21 мая в реестр паллиативных пациентов внесены данные более 5 тысяч пациентов.

Для сотрудников медицинских организаций столичной системы здравоохранения проводятся обучающие семинары по вопросам оказания паллиативной помощи, по лечению хронического болевого синдрома. В 2017 году было проведено 40 таких семинаров, которые посетили более 600 московских врачей. В 2018 году эта работа будет продолжена.

Московские хосписы являются открытыми учреждениями, в которых работают многочисленные волонтеры. Правительство Москвы оказывает финансовую и организационную поддержку важнейшему благотворительному учреждению - детскому хоспису «Дом с маяком». В настоящее время он работает в формате выездной службы, врачи и волонтеры которой поддерживают более 400 неизлечимо больных детей. Завершен ремонт и ведется оснащение современным оборудованием здания, в котором в ближайшее время откроется стационарное отделение детского хосписа.