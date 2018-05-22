РИАМО - 22 мая. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят плановую проверку строительства открытого многоуровневого паркинга в подмосковном Раменском, его строительство планируют завершить в третьем квартале, проверка продлится до 8 июня, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к плановой проверке строительства открытой многоуровневой автостоянки, возводимой в квартале 1 микрорайона 10 города Раменское. Проверка продлится до 8 июня», - отмечается в сообщении.

Объект рассчитан на 400 машино-мест, площадь паркинга составит 11738 квадратных метров. Проектом предусмотрен один подземный и пять надземных этажей.

Застройщиком выступает АО «ЮИТ Московский регион». Финансирование – средства инвестора. Плановое завершение строительства – третий квартал 2018 года.

«В настоящее время на объекте выполняется армирование и бетонирование подпорных стен въезда пандуса, предусмотренного для маломобильной категории граждан, ведется установка опалубки плиты покрытия и сварочные работы», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.