РИАМО – 22 мая. На некоторые добавки при производстве крепкого алкоголя необходимо ввести ограничения, так как сочетание спирта с тонизирующими компонентами может оказывать опасное влияние на человека, сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Роспотребнадзор подготовил перечень пищевых добавок, запрещенных при производстве слабоалкогольных напитков. Под запретом оказались растения и экстракты, содержащие кофеин. В перечень вошли женьшень, родиола розовая и китайский лимонник.

«Чем крепче ликероводочная продукция, тем опаснее сочетание спирта с тонизирующими компонентами. Некоторые вещи действительно оказывают такое влияние, что человек становится агрессивным. Вроде он пьет как обычно, в таком же количестве, но реакция уже совершенно другая. В нервной системе происходит химический процесс, могут появляться вспышки агрессии и противоправные поступки у людей подвыпивших», — сказал Шапкин в эфире Радио «Комсомольская правда».

В то же время руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что эти компоненты не несут никакого вреда.

«Если бы эти компоненты были опасны, их запретили бы 10 лет назад. Нет никакого смысла запрещать эти вещества. Они не вредны ни в слабоалкогольных напитках, ни в крепком алкоголе. Поэтому все останется по-прежнему пока, то есть в крепкий алкоголь уже не полезут, там не будут ничего запрещать», — отметил Дробиз.

Запрет на производство напитков, содержащих представленные в списке добавки, не распространяется на экспортную продукцию.