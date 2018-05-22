РИАМО - 22 мая. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области до 28 мая проводят проверку строительства завода по производству стальных радиаторов в подмосковном Ступине, возведение объекта планируется завершить в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку строительства завода по производству стальных радиаторов, возводимого на улице Индустриальной в городском округе Ступино. Проверка на объекте завершится 28 мая», - сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Новый завод будет производить стальные панельные радиаторы немецкой компании Kermi. Площадь объекта составит 14,67 тысячи квадратных метров. Производственная мощность завода - 500 тысяч радиаторов в год. После ввода в эксплуатацию на заводе будет создано порядка 300 новых рабочих мест.

Финансирование строительства производится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «АФГ РУС». Плановое завершение строительства – третий квартал 2018 года.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, прокладка наружных инженерных сетей, устройство полов помещений. Работы ведутся в графике», - отметил Гарибян.

На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей, организация зоны отдыха. Будут установлены малые архитектурные формы и выполнено озеленение.