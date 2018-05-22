РИАМО - 22 мая. В Подмосковье утвердили пункты проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования, число этих пунктов превысило 1,1 тысячи, соответствующий приказ министра образования Московской области размещен на сайте ведомства.

«Утвердить прилагаемые: список пунктов проведения основного государственного экзамена по образовательным программам основного общего образования в основной период (май – июнь) на территории Московской области в 2018 году; список пунктов проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования в основной период (май – июнь) на территории Московской области в 2018 году», — говорится в документе.

На этот период были утверждены 702 пункта проведения основного государственного экзамена и 452 — государственного выпускного экзамена.

Основная волна сдачи ЕГЭ начнется в этом году 28 мая с экзаменов по географии и информатике. В ней примут участие порядка 730 тысяч человек.