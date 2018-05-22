РИАМО - 22 мая. В аэропорту «Шереметьево» у гражданина России обнаружили незадекларированный шелковый ковер стоимостью около 3 миллионов рублей, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Тегеран – Москва сотрудники Шереметьевской таможни выявили 53-летнего гражданина России, который пытался провезти незадекларированный шелковый разноцветный ковер прямоугольной формы с традиционным восточным орнаментом размером 2,5х3,5 метра.

«В собственноручном письменном объяснении пассажир пояснил, что прилетел из Тегерана, ковер стоимостью 9,7 тысячи долларов США приобрел для себя. С таможенными правилами знаком частично. Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость изделия составила 2,89 миллиона рублей, что превышает предельно допустимую сумму стоимости товаров, эквивалентную 10 тысячам евро», - отмечается в сообщении.

В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование товаров, подлежащих декларированию».