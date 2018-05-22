РИАМО - 22 мая. «Вафельную» разметку, которая запрещает автомобилям выезжать на перекресток, до конца текущего года нанесут более чем на 70 пересечениях московских улиц, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

Клетчатая, или «вафельная» разметка применяется на особо загруженных перекрестках между полосами пересечения дорог. Она сообщает водителям о том, что на перекрестке ведется фото- и видеоконтроль за соблюдением правил дорожного движения. Также данная разметка запрещает выезжать и оставаться на территории перекрестка на красный сигнал светофора.

«В этом сезоне силами комплекса городского хозяйства Москвы запланировано нанесение дорожной разметки на перекрестках 1.26 (так называемых «вафельниц») на более чем 70 объектах в различных округах. Общая площадь работ, по предварительным оценкам, составит почти 10 тысяч квадратных метров», - отмечается в сообщении.

Временная остановка на «вафельнице» разрешена, когда водитель уступает дорогу встречным автомобилям или пропускает пешехода либо велосипедиста. Однако поворот будет нарушением, если за границами разметки также образовался затор.