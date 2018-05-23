РИАМО - 23 мая. В среду, 23 мая, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной вечер»».



В мероприятии примет участие заместитель начальника УУППДН ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Наталья Валерьевна Лободёнкова.



Выступающая подробно расскажет о деятельности сотрудников полиции по обеспечению охраны общественного порядка в период проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года.



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