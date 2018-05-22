РИАМО - 22 мая. Участники фестиваля «Спортивный волонтер Московской области», который завершился в регионе, узнали о деталях проведения чемпионата мира по футболу, а также приняли участие в разнообразных тренингах, которые помогут им лучше выполнять свою работу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«В Московской области завершился фестиваль спортивных волонтеров. Участниками форума стали активисты из Истринского, Наро-Фоминского городских округов, Химок и Раменского района. Во время предстоящего чемпионата мира-2018 в России там будут базироваться девять команд стран-участниц мундиаля», - отмечается в сообщении.

В ходе фестиваля волонтерам рассказали о туристических зонах и культурных ценностях Московской области, истории чемпионатов мира по футболу, а также деталях проведения предстоящего мирового первенства в России.

В рамках фестиваля прошли тренинги по работе с маломобильными категориями граждан. Сотрудники МЧС провели инструктаж по оказанию доврачебной медицинской помощи. Волонтеры смогли применить полученные знания на специальных манекенах-тренажерах.

Специальным гостем мероприятия стал экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков. Он рассказал о своем опыте волонтерской деятельности, а также вспомнил о работе на футбольных матчах в детстве.

Фестиваль завершился товарищеским футбольным матчем. Все участники встречи получили памятные медали и кубки.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, в регионе свыше 1,5 тысяч человек, которые будут обслуживать чемпионат мира по футболу, 700 из них станут официальными волонтерами ЧМ-2018. Они будут работать со сборными, на стадионах, будут оказывать помощь гостям, которые приедут в Россию.

«Городские волонтеры тоже прошли обучение и будут помогать туристам, которые, в том числе, приехали в городской округ Истра, где есть на что посмотреть. Здесь будут жить две команды - Франция и Бельгия, являющиеся одними из лидеров европейского футбола. Безусловно, за ними подтянется большое количество болельщиков. Наша задача - показать город во всей красе, а также сделать все, чтобы они почувствовали себя как дома. Я благодарен ребятам, что они откликнулись и будут работать вместе с нами во время чемпионата мира. Всего в России порядка 20 тысяч волонтеров, которые проходили отборы и примут участие в ЧМ-2018 по футболу», - отметил министр.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.