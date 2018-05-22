РИАМО – 22 мая. Россия и Куба подписали соглашение об упрощении визового режима между двумя странами, документ предусматривает 90-дневный срок безвизового пребывания граждан каждой страны на территории другой страны, передает Федеральное агентство новостей.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель председателя Совмина, министр экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисас подписали соглашение об упрощении визового режима между странами. Соглашение предусматривает безвизовый срок пребывания для граждан двух стран до 90 дней», - отмечается в сообщении.

Перед началом двусторонней встречи Лавров и Кабрисас также подписали документ о расширении культурного сотрудничества между государствами.

В ходе переговоров глава МИД РФ отметил, что нынешний год «весьма знаменателен» для двусторонних отношений с учетом смены руководства на Кубе и переизбрания Владимира Путина президентом России.

«Наверно, нам сегодня можно будет поговорить о том, как обеспечивать преемственность наших дружественных, стратегических, партнерских связей», — сказал Лавров в начале встречи.

В свою очередь Кабрисас отметил, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, а также рассказал о встрече с руководством российских компаний, которые работают с Кубой, и о планах встретиться с главой Минэнерго России.