РИАМО - 22 мая. В Москве на Кутузовском проспекте в дорожной аварии с участием шести автомобилей и скорой медицинской помощи пострадали пять человек, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

В 16:25 на пересечении Кутузовского проспекта и Минской улицы произошло крупное ДТП. Движение было частично перекрыто.

«По последним данным, в ДТП пострадали пять человек, семь единиц транспортных средств, среди них один автомобиль медицинской службы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент движение в сторону области восстановлено, а в сторону центра по двум полосам движение затруднено.

Ранее представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД сообщал, что в аварии пострадали шесть человек.

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