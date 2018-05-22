РИАМО – 22 мая. Гособвинение попросило Тверской суд Москвы назначить наказание в виде трех лет колонии Вячеславу Шатровскому, задержанному в столице за нападение на полицейского в ходе несанкционированной акции 5 ноября 2017 года, сообщает во вторник ТАСС.

«Прокурор попросил признать Шатровского виновным и назначить ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор будет оглашен 24 мая в 10:30», — говорится в сообщении.

Шатровского обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти: по данным следствия, на акции Шатровский ударил полицейского, после чего схватил его за шею и начал душить. Потерпевший получил сотрясение мозга.

«По словам адвоката Константина Маркина, у Шатровского от действий полицейского были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Срок нахождения под стражей его подзащитному установлен до 22 сентября 2018 года», — добавляется в сообщении.

Как уточняется в материале, в связи с несанкционированной акцией 5 ноября в Москве, нападением в ходе нее на сотрудника полиции, а также предшествовавшими этому противоправными действиями в социальных сетях расследуется ряд уголовных дел по статьям о призывах к массовым беспорядкам, к осуществлению террористической деятельности и применении насилия в отношении представителя власти. В ходе акции было задержано более 300 человек.