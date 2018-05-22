РИАМО - 22 мая. Коммерческая организация из подмосковного Щелкова по требованию Щелковской городской прокуратуры погасила 800 тысяч рублей задолженности по зарплате перед своими работниками, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Щелковская городская прокуратура в ходе надзорной деятельности выявила нарушения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью. Было установлено, что в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за март 2018 года перед 25 работниками в размере около 800 тысяч рублей.

«В связи с этим Щелковская городская прокуратура внесла руководителю юридического лица представление с требованием устранить нарушения закона. В настоящее время акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, долг по оплате труда погашен», - отмечается в сообщении.