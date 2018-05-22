РИАМО - 22 мая. В дни проведения чемпионата мира по футболу у стадионов Москвы установят около трех десятков информационных табло, которые расскажут болельщикам о том, как пройти на стадион, а также о ближайших станциях метро и остановках общественного транспорта и о ситуации на дорогах города, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

В Москве разработали систему информирования пассажиров городского транспорта и автомобилистов на период проведения в столице чемпионата мира по футболу.

«Всего около стадионов будет установлено 29 мобильных табло. Они помогут болельщикам и иностранным гостям чемпионата ориентироваться в районе спортивных объектов, без труда найти дорогу до стадиона и покинуть его после матча», – отметил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Информационные мобильные табло разных форматов и размеров, размещенные в радиусе километра от стадионов «Лужники» и «Спартак», будут содержать данные о том, как быстрее пройти к стадиону, сколько времени займет путь до ближайших станций метро и какие ограничения ждут пассажиров транспорта.

Табло также будут содержать информацию для владельцев личного автотранспорта. В частности, там отобразятся актуальные данные о перекрытиях и ограничениях движения. Для таксомоторных перевозчиков и пассажиров появится табличка «Зона посадки в такси». Вся информация на табло будет продублирована на английском языке.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».