РИАМО – 22 мая. В столичной подземке к чемпионату мира по футболу – 2018 появятся еще 10 стоек «Живое общение», сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«К чемпионату мира мы, конечно же, готовим и новые сервисы — стойки «Живое общение», которые буквально на днях мы установим. Еще ровно 10 новых стоек будет установлено», — сказала Темникова в эфире радио «Говорит Москва».

Она добавила, что этот проект хорошо себя зарекомендовал и большое количество пассажиров ежедневно обращается на стойки с тем или иным вопросом.

«Это (проект – ред.) вообще для жителей столицы и для туристов, и вообще в принципе для любого человека, который хочет получить информационную какую-то поддержку. То, что касается расширения и масштабирования этого проекта, — конечно, нужно отметить, что, исходя из опыта, мы будем обязательно масштабировать его еще больше и не только под чемпионат мира. Хотя, конечно, вот эти 10 стоек мы старались поставить для того, чтобы поддержать болельщиков, поддержать, прежде всего, их информационно в городе, чтобы они понимали, как ориентироваться», — уточнила Темникова.

Она добавила, что обязательно будет выпущена сувенирная продукция, она специально подготовлена для иностранных болельщиков. Можно будет приобрести и футбольные брелоки «Тройки» на тех же стойках «Живое общение».

На стойках «Живое общение» жители и гости столицы могут получить любые консультационные услуги, касающиеся поездок в московском метро: узнать о стоимости проезда и видах проездных билетов, получить разъяснения о правилах пользования метрополитеном и провозе багажа. Сотрудники, работающие за стойкой, при необходимости также могут организовать для маломобильных граждан помощь инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».