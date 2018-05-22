РИАМО - 22 мая. В рамках празднования дня рождения проекта «Активный гражданин» в парке Горького в Москве 26 мая откроется стенд проекта «Московское долголетие», на стенде можно будет заняться гимнастикой и танцами посетить мастер-классы и записаться на занятия в рамках проекта, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Гостей стенда проекта «Московское долголетие» ждут познавательные лекции, творческие мастер-классы и встречи с популярными телеведущими, артистами, спортсменами; уроки по английскому языку, которые помогут не потеряться в незнакомом городе; викторина, посвященная путешествиям», - отмечается в сообщении.

Также в этот день пройдет выставка картин и поделок, созданных участниками творческих мастерских проекта. В парке будет установлен инстамат, где можно сделать и моментально получить свое фото с логотипом «Московского долголетия».

Для приверженцев здорового образа жизни пройдут занятия по различным видам гимнастики, латиноамериканским танцам, соревнования по настольному теннису. Опытные и начинающие художники смогут присоединиться к коллективному рисованию на свежем воздухе.

Все желающие москвичи старшего поколения смогут присоединиться к «Московскому долголетию» и на стенде проекта записаться на интересные занятия.

Также на территории парка Горького будут работать площадки столичных социально значимых проектов «Волонтеры Москвы», «Наш город», «Душевная Москва», Crowd.mos.ru и «Московское долголетие».