РИАМО - 22 мая. Разворот на транспортной развязке Ленинградского и Международного шоссе у столичного аэропорта «Шереметьево» закроют с 1 июня на время проведения чемпионата мира по футболу, ограничения снимут после 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы информирует, что в связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве будет изменена схема движения на развязке Ленинградского и Международного шоссе.

«С 1 июня будет закрыт левый поворот (разворот) на развязке Ленинградского и Международного шоссе. Данное мероприятие направлено на снижение уровня загрузки Международного шоссе при движении от аэропорта «Шереметьево» в направлении Ленинградского шоссе. Ограничение будет действовать до 15 июля», - отмечается в сообщении.

Водители смогут использовать альтернативные маршруты для разворота: Международное шоссе в районе остановки «Международное шоссе», а также Ленинградское шоссе, в районе дома 286Б.

«ЦОДД приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей заранее планировать свои маршруты», - заключается в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».