РИАМО - 22 мая. В Госдуме состоялась торжественная церемония гашения художественных почтовых марок, выпущенных с целью популяризации отечественного пчеловодства, передает корреспондент РИАМО.

На мероприятии присутствовали лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, его заместители Владимир Кашин и Юрий Афонин. Также в церемонии приняли участие депутаты Госдумы из других фракций, руководители Россвязи, Минссельхоза РФ.

«Я считаю, что самые гениальные творения Всевышнего – это женщина, цветы и пчела. Женщина подарила жизнь человечеству в этом мире. Цветы дают семена, которые прорастают в новые плоды и растения. А великий эколог, пчела, сохраняет баланс сил в природе и кормит всю планету», - сказал Зюганов.

Также на церемонии лидер коммунистической партии представил свою новую книгу «На пасеке у Зюганова».

Почтовые марки, посвященные истории отечественного пчеловодства, были выпущены к проведению международного конгресса пчеловодческих организаций «Апиславия», который пройдет в Москве в сентябре этого года впервые за 20 лет.

Четыре вида марки номиналом 40 рублей с изображениями различных типов пчеловодства вышли в почтовое обращение 17 мая. Тираж каждой марки составляет 50 тысяч экземпляров.