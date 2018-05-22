РИАМО - 22 мая. Автомобилисты вновь могут ехать по Кутузовскому проспекту в Москве после крупного ДТП с участием скорой помощи, сообщается в аккаунте в Twitter «Московский транспорт».

В 16:25 на пересечении Кутузовского проспекта и Минской улицы столкнулись шесть единиц транспортных средств. Движение было частично перекрыто.

«Движение в область по Кутузовскому проспекту восстановлено», - сообщается в аккаунте.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», общая загруженность столичных дорог на 20:16 оценивается в шесть баллов из 10 возможных.