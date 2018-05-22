РИАМО - 22 мая. Автомобилисты вновь могут ехать по Кутузовскому проспекту в Москве после крупного ДТП с участием скорой помощи, сообщается в аккаунте в Twitter «Московский транспорт».
В 16:25 на пересечении Кутузовского проспекта и Минской улицы столкнулись шесть единиц транспортных средств. Движение было частично перекрыто.
«Движение в область по Кутузовскому проспекту восстановлено», - сообщается в аккаунте.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», общая загруженность столичных дорог на 20:16 оценивается в шесть баллов из 10 возможных.
Движение в область по Кутузовскому пр-ту восстановлено. #Кутузовский #ДТП— Московский транспорт (@DtRoad) 22 мая 2018 г.
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