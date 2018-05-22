РИАМО - 22 мая. Количество желающих приложиться к мощам святителя Луки в последние два дня их пребывания в Москве в храме Троицы Живоначальной в районе Останкино резко увеличилось, люди проводили в очереди к святыне до трех часов, сообщил РИАМО во вторник один из организаторов.

В Донской монастырь 11 мая из Симферополя привезли мощи архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки. Из Донского монастыря в храм Троицы Живоначальной в районе Останкино их доставили 17 мая.

«До этого народ постоянно шел, такого затора, очереди не было, а вот последние два дня были моменты, что было очень много людей. Вчера и сегодня, не все время, была очередь к вечеру и к закрытию уменьшилась, а днем была большая достаточно. Я думаю, часа два, а может, и три стояли, сколько точно не могу сказать», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что время пребывания мощей святителя Луки в храме Троицы Живоначальной в Останкине продлили до часу дня 23 мая.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в ХХ веке. Поскольку святитель Лука при земной жизни много помогал людям как врач-хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.