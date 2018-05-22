РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 мая. Во вторник специальная комиссия выдала заключение о готовности летних школьных лагерей Котельников к работе, проверку прошли три школы горокруга, сообщается на официальной странице городского управления социальной сферы в Instagram.

«Сегодня, 22 мая, состоялась комплексная приемка летних оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений городского округа Котельники. По заключению комиссии школы №№1,2 и 3 готовы к летней оздоровительный кампании», – говорится в сообщении.

В трех школах городского округа Котельники ведется видеонаблюдение, имеется круглосуточная охрана. Состояние автоматической системы противопожарной защиты – исправное. Все необходимые инструктажи проводятся в соответствии с графиком, и фиксируются в журналах проведения.

Членами комиссии по определению готовности летних учреждений с дневным пребыванием были проверены нормативно-правовые документы и состояние материально-технической базы учреждений.

Особое внимание в ходе проверки уделялось соответствию требованиям медицинского и санитарно–гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности оздоровительных учреждений.