РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мая. Концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, даст московский ансамбль башкирского танца «Алтын ай» в подмосковном Красногорске 25 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Московский ансамбль башкирского танца «Алтын ай» закрывает 6-й творческий сезон большим концертом, приуроченным к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, с программой «Мы – наследники Победы!»» – говорится в сообщении.

Участники ансамбля выступят в горокруге впервые.

«Концерт состоится 25 мая во Дворце культуры «Подмосковье» (Красногорска – ред.). Начало в 19:00. Вход свободный», – отмечается в сообщении.