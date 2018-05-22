РИАМО - 22 мая. На проходящем в Москве Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха Winter Congress - 2018 наградили чеховский хоккейный центр «Витязь» за победу в номинации «Лучший Ледовый дворец России» Всероссийской премии «Лидеры спортивной индустрии», передает корреспондент РИАМО во вторник.

Награду генеральному директору хоккейного центра Владиславу Афонькину вручила исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина.

«Эта награда вполне заслужена. У нас есть то, чего нет у других ледовых дворцов. У нас хорошая система подсветки поля, японские технологии, мы от них даже благодарственное письмо получали за отличную эксплуатацию их оборудования», - сказал Афонькин.

Хоккейный центр был открыт 25 мая 2004 года и представляет собой ледовое поле международного класса. В его строительстве применялись самые современные технологии и разработки: высококачественная система очистки воды для заливки льда, разметка которого осуществляется шелком, также установлено канадское холодильное оборудование.

После реконструкции в 2008 году вместимость арены увеличилась с 1370 до 3,3 тысячи мест. Дворец оснастили современным видео- и аудиооборудованием, менее затратными осветительными приборами с широкими возможностями и информационным табло больших размеров. На сегодня ДС «Витязь» является обладателем наград «Лучшее техническое оснащение, «Эффективное управление спортивным объектом», «Лучший каток в городской черте».