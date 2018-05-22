РИАМО - 22 мая. В Москве в ходе торгов определен новый владелец доходного дома с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы» на Солянке, собственнику предстоит отреставрировать здание и в дальнейшем следить за его состоянием, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Доходный дом с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», расположенный по адресу: улица Солянка, дом 7, строение 1, числится в списке выявленных объектов культурного наследия. Он был построен в 1882 году по проекту академика архитектуры Василия Карнеева. Первый этаж предназначался для чайного магазина домовладельца, а два верхних этажа для очень дорогих квартир. В подвале находились сараи для принадлежностей, винные погреба и котельная водяного отопления.

«В мае 2018 года состоялись торги, в ходе которых определился новый собственник памятника. В настоящее время ведется процедура заключения договора. Все реставрационные и ремонтные работы будут проводиться по согласованию с Мосгорнаследием. Собственнику предстоит получить задание на разработку проекта реставрации, провести обследование здания, представить в департамент проектную документацию и уже после этого приступить к реставрационным работам», - отмечается в сообщении.

В будущем дом могут включить в список объектов культурного наследия. Для этого он должен пройти историко-культурную экспертизу.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, бывший владелец доходного дома долгое время не проводил никаких работ. В результате по решению суда памятник был передан другому собственнику, который провел противоаварийные работы. В декабре 2016 года Мосгорнаследие в адрес собственника направило акт технического состояния на объект и предписание по сохранению, согласно которому предполагалось проведение полного комплекса работ по сохранению в срок до конца 2019 года. Собственник признал этот объект «непрофильным и подлежащим отчуждению», в связи с чем здание и было выставлено на торги.

«Признание объекта непрофильным не освобождает собственника от ответственности за его сохранение. В отношении бывшего собственника возбуждено административное дело по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ (бездействие), в ближайшее время состоится судебное заседание», - добавил Емельянов.

Главный уличный фасад дома с атлантами имеет характерную для эклектики конца XIX века протяженную симметричную горизонтальную композицию. Здание представляет историко-культурную ценность как образец экспериментального для своего времени доходного элитного малоквартирного дома, у которого было самое современное техническое оснащение.

После революции владение национализировали. В строении 1 разместился Научно-исследовательский институт рентгенологии и радиологии, под технические лаборатории которого был приспособлен первый этаж. Бывшие доходные квартиры переоборудовали под коммунальные. В этом доме жил первый директор института, знаменитый ученый физик-рентгенолог Петр Лазарев и химик Сергей Наметкин, известный трудами по химии нефти.