РИАМО - 22 мая. Специалисты компании Multriwell B.V. завершили погрузку комплектующих завода по утилизации свалочного газа для системы дегазации старой карты полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, факельная установка должна поступить 26-27 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Как рассказал представитель оператора полигона Алексей Волошин, все оборудование завода (официальное название высокотемпературной факельной установки для обезвреживания газа – ред.) прошло предварительное испытание экспертами голландской фирмы.

«Мы ожидаем, что 26-27 мая он уже поступит на полигон, и здесь инженеры из Нидерландов приступят к его подключению и тестированию всей системы дегазации», – сказал Волошин.

Согласно документам, обезвреживание свалочного газа внутри завода будет проходить при температурах в диапазоне 1 – 1,2 тысячи градусов и времени пребывания газа внутри факела более 0,3 секунды, что обеспечивает полную переработку свалочного газа и соответствует строгим экологическим нормам выбросов.

«Завод полностью автоматизирован, данные о его работе будут отображаться на дисплее на двух языках: английском и русском», — добавляется в сообщении.

По словам Волошина, сейчас на старой карте полигона проходит закрытие изолирующим материалом и песком последнего, 17 участка. Площадка под завод уже готова, полностью ввести в эксплуатацию систему дегазации на «Ядрове» планируется до 15 июня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.