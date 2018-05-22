РИАМО - 22 мая. Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» открылся импровизацией на тему «Театрального романа» Михаила Булгакова в подмосковном Орехово-Зуеве во вторник, площадкой проведения фестиваля стали старые склады фабрики Саввы Морозова, передает корреспондент РИАМО.

В рамках фестиваля на сцене Московского губернского театра и сценических площадках подмосковного города Орехово-Зуево в течение недели будут показаны спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а также пройдут практические занятия и лекции для студентов театральных вузов страны.

«Наш фестиваль - это школа Станиславского в самом лучшем ее проявлении, лучшие спектакли со всей страны. Орехово-Зуево - это особое место, здесь очень мхатовское место. Студенты из театральных вузов будут жить здесь целую неделю», - сказала советник губернатора Московской области Нармин Ширалиева.

Специальным гостем на открытии фестиваля стал российский оперный певец, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, который исполнил партии из репертуара Фёдора Шаляпина.

Как отметил художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, символично, что импровизация на тему «Театрального романа» Михаила Булгакова, которой открывается фестиваль, пройдет на складах предпринимателя Саввы Морозова, который был меценатом Художественного театра. В эскизе спектакля «Записки покойника» по мотивам романа Булгакова (режиссеры - Евгений Гомоной, Степан Куликов, Андрей Щеткин) участвуют артисты Московского губернского театра.

«Лица одухотворенные, трепет, который мы испытываем - его очень важно испытывать актерам. Мы за актерский театр, для нас это очень важно. «Табакерка», в которой я прослужил 20 лет, - это актерский театр. Нас это всегда радовало. Русский психологический театр, русская школа, кажется, что это номер один у нас в России. Мы выбрали спектакли для нашего фестиваля, которые представляют русский психологический театр», - подчеркнул Безруков.

Программу фестиваля «Фабрика Станиславского» составят показы спектаклей театров из разных городов России, среди них «На дне» Максима Горького, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Гроза» Александра Островского, «Вишневый сад» Антона Чехова. Также подготовлена большая образовательная программа: практические занятия, адресованные студенчеству театральных вузов страны, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра.