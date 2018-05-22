РИАМО - 22 мая. На Блинной горе в подмосковном Сергиевом Посаде начался монтаж новых цветочных композиций, вместо лебедей там установят жар-птиц, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.

«Привычных лебедей на Блинной горе в Сергиевом Посаде больше не будет. Их сменят жар-птицы. Сегодня специалисты МБУ «Благоустройство» начали монтировать новую цветочную композицию. Трехмерные фигуры птиц на земле объединит хвост-клумба протяженностью около 100 метров. На ней высадят однолетники - сальвию, тагетес (так на латыни звучит название привычных бархатцев), седум (или очиток) и колеус», - отмечается в сообщении.

Дизайн цветочной композиции выполнен по заказу администрации Сергиево-Посадского района дизайнером из соседнего Королева. Воплощают задумку местные специалисты. Некоторые части конструкции весят около 3 тонн, поэтому при монтаже пришлось использовать тяжелую технику.

«Авторы жар-птиц надеются, что композиция станет украшением Сергиева Посада и одной из точек притяжения для туристов и местных жителей, которые будут бережно относиться к сказочным существам», - заключается в сообщении.