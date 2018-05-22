РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. В Томилинском парке сказок городского округа Люберцы 23 мая будут проводить противоклещевую обработку, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник территориального управления горокруга «Томилино-Октябрьский».

«Двадцать третьего мая с 11:00 до 13:00 в Томилинском парке сказок (Люберец – ред.) будет проводиться обработка территории против клещей», – сказал сотрудник.

Он подчеркнул, что в этот же день и в течение трех дней после желательно отказаться от посещения парка и выгула домашних животных.