РИАМО - 22 мая. Дорожные службы Подмосковья начали ремонт дорог в Сергиево-Посадском районе, в этом году в муниципалитете заменят асфальтобетонное покрытие на более чем 50 участках дорог общей протяженностью 95 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Сергиево-Посадском районе запланирован ремонт 17 участков региональных дорог протяженностью порядка 75 километров и 34 участков муниципальных дорог протяженностью 20 километров с привлечением субсидий из дорожного фонда региона», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

В этом году объем субсидии на ремонт из регионального дорожного фонда в Сергиево-Посадском районе составил порядка 90 миллионов рублей, добавил он.

Большая часть работ по ремонту региональных дорог будет выполнена с применением износостойкой щебеночно-мастичной смеси.

В 2017 году в Сергиево-Посадском районе по областной программе ремонта заменили асфальтобетонное покрытие на 55 участках муниципальных и региональных дорог протяженностью 60 километров.

В 2018 году программа ремонта дорог Московской области формировалась с учетом предложений жителей на портале «Добродел». По итогам народного голосования включены в план ремонта свыше 630 участков дорог общей протяженностью 860 километров, в том числе 170 участков на региональной сети общей протяженностью более 540 километров. При этом объем ремонта в 2018 году по голосованию на портале «Добродел» увеличился в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом.