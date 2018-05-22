РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мая. Отсутствие пожарных шлангов, некорректное срабатывание системы оповещения и дымоудаления в многоквартирных домах в деревне Путилково Красногорска должны быть устранены до июля, сообщил «РИАМО в Красногорске» заместитель начальника Отдела надзорной деятельности по горокругу Евгений Кособрюхов.

Во вторник в территориальном управлении «Отрадненское» состоялось совещание, посвященное пожарной безопасности в многоквартирных домах. В совещании приняли участие представители администрации Красногорска, надзорных ведомств, управляющих компаний и жители многоэтажных жилых комплексов Путилкова.

«Основные нарекания к работе управляющих компаний и товариществ собственников жилья в Путилкове – отсутствие пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения, неработоспособность систем противопожарной защиты, оповещения жителей, дымоудаления, опускания лифтов и противопожарной сигнализации. Все они должны быть устранены до июля (2018 года – ред.), в августе запланировано следующее заседание. В случае, если недочеты не будут устранены, будем обращаться в прокуратуру, инициировать внеплановые проверки и готовить предписания», – сказал Кособрюхов.

На мероприятии также обсудили причины возникновения и ход тушения пожара, который случился в Путилкове на улице Сходненской 15 мая.

«Причина пожара техническая, аварийный режим работы электросети внутри квартиры (в Путилкове – ред.)», – пояснил Кособрюхов.

По его словам, при тушении пожара пожарные подразделения столкнулись с отсутствием пожарных рукавов в системе противопожарного водоснабжения, некачественной работой систем противопожарной защиты.

«Руководитель управляющей компании ООО «Хаусмастер24» Алексей Беликов отчитался, что в настоящий момент все нарушения по этому дому устранены», – добавил Кособрюхов.

По словам начальника отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Красногорска Игоря Куркина, главной целью совещания стала встреча со всеми управляющими компаниями, которые осуществляют деятельность на территории Отрадненское, для выработки мер по обеспечению пожарной безопасности в мнооквартирных жилых домах.

«Были предложены превентивные мероприятия, чтобы устранить недостатки, которые отмечают жители. Мы постоянно проводим мониторинг пожарной безопасности на территории горокруга Красногорск, по всем многоквартирным жилым домам», – сказал Куркин.