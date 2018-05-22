РИАМО - 22 мая. Объявленный в конце 2017 года конкурс по благоустройству территории заброшенного дома отдыха «Опалиха» в подмосковном Красногорске с созданием в ее центральной части городского парка выходит на финишную прямую, 25 мая состоится презентация трех основных финалистов, говорится в сообщении пресс-службы компании «Сити-XXI век».

«Официальная презентация проектов финалистов конкурса на благоустройство участка бывшего санатория в Опалихе состоится 25 мая. Открыто народное голосование – выбрать проект можно на сайте или на выставке в ДК «Опалиха» в Красногорске», — говорится в сообщении.

Три основных финалиста – «Илья Мочалов и партнеры», «Мегабудка» и «Бюро Асадова» - 25 мая выступят с презентацией своих работ перед общественностью и членами жюри, расскажут о проектах и ответят на вопросы. Высказать свои пожелания по дальнейшей работе над парком сможет каждый. Проект-победитель должен будет получить не только одобрение жюри, но и максимальное количество народных голосов.

Как уточняется в сообщении, открытый ландшафтно-архитектурный конкурс проводит собственник участка, девелоперская группа «Сити-XXI век». Под комплексное благоустройство территории в Опалихе отводится более 9 гектаров. Конкурсные работы оценивают ведущие эксперты, в том числе с мировым именем, в области культурологии, экологии, урбанистики, архитектуры, ландшафтного дизайна. Среди конкурсантов - признанные профессионалы отрасли.

«Проект предусматривает реализацию амбициозных планов по созданию первого городского парка в Опалихе, общедоступной среды в рамках коммерческого проекта», - отметила ранее председатель жюри конкурса, президент фестиваля Moscow Flower Show Карина Лазарева.

Представитель жюри, член Архитектурной палаты Берлина и Ассоциации ландшафтных архитекторов США Александр Хомяков подчеркнул, что это далеко идущий и многообещающий подход к проектированию жилой среды — когда проект начинается, а не завершается сочинением ландшафтных идей.

Презентация проектов состоится 25 мая в 13:00 по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом 3, ДК «Подмосковье», малый зал.

Посетить выставку проектов в ДК «Опалиха» (микрорайон Опалиха, улица Есенинская, 15) и отдать свой голос за понравившуюся концепцию будущего парка можно ежедневно с 22 по 30 мая с 16 до 20 часов. Посмотреть работы и проголосовать онлайн можно на сайте конкурса.

Подведение итогов голосования и объявление победителя состоится 31 мая.