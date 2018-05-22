РИАМО - 22 мая. Услугу по согласованию установки средства размещения информации на территории муниципалитетов Подмосковья перевели в электронный вид, услуга предоставляется через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ), говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры Московской области.

«Благодаря цифровизации заявитель может получить услугу в любое время из дома или офиса без ожидания в очередях, что существенно экономит время. Новый регламент устанавливает единые сроки предоставления услуги - 15 рабочих дней. На сегодняшний день через РПГУ Московской области в электронном виде выдано уже более 2,1 тысячи результатов оказания услуги по согласованию установки средств размещения информации», — сказал начальник Главархитектуры Подмосковья Владислав Гордиенко.

Он добавил, что ранее каждый муниципалитет устанавливал свои сроки предоставления услуги, в ряде случаев они варьировались от 30 до 60 дней.

Согласование установки информационной конструкции осуществляется в случае проведения работ по изменению внешнего облика фасада здания.

Как уточняется в сообщении, к средствам размещения информации относятся: конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для информирования людей о наименовании организации, ее логотипе, режиме работы, видах реализуемого товара или профиле оказываемых услуг. Устанавливать подобные конструкции без согласования запрещается.

«Цифровизация услуги по согласованию установки информационной конструкции выполнена в рамках масштабной работы по формированию комфортной городской среды Московской области. Наша основная задача - создание визуально благоприятного облика городов, в том числе фасадов жилых домов, торговых объектов, вылетных магистралей и пристанционных территорий. Визуальный комфорт города в целом повышает его привлекательность», — отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что размещение информационных конструкций на территории региона осуществляется в соответствии с установленными архитектурно-художественными требованиями.

Услуга по согласованию установки средства размещения информации предоставляется для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, являющихся правообладателями зданий, строений, сооружений, помещений в них, на которых устанавливается средство размещения информации.

Результатом предоставления услуги является согласование установки средства размещения информации или отказ в согласовании. Решение принимает орган местного самоуправления. Получить результат можно через личный кабинет на РПГУ или в МФЦ.