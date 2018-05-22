РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Житель Подольска пожаловался на вырванные с корнем деревья на территории лесопарка в горокруге, в любой момент они могут упасть на отдыхающих, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на вырванные с корнем деревья в лесопарке «Елочки», которые в любой момент могут упасть на отдыхающих. Он попросил убрать их и расчистить территорию. Администрация горокруга рассмотрела обращение и написала в ответе, что территория лесопарка «Елочки» входит в состав земель лесного фонда, относится к Подольскому филиалу ГКУ «Мособллес» и не является городским лесом. В соответствии с федеральным законом на органы местного самоуправления возложены полномочия по предотвращению вредного воздействия (включая захламление) лишь на тех лесных участках, которые находятся в муниципальной собственности.

«Территория лесопарка «Елочки» в выделе 7 квартала 32 входит в состав земель лесного фонда, относится к Подольскому филиалу ГКУ «Мособллес» и не является городским лесом. В соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях вывоз несанкционированного навала мусора с земель лесного фонда и установка контейнера для сбора мусора на данной территории будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств. На основании вышеизложенного произвести указанные работы за счет бюджетных средств администрации горокруга Подольск не представляется возможным», – сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.