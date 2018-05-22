РИАМО - 22 мая. На Малой Бронной улице в столице ввели ограничение максимальной скорости в 20 километров в час по просьбе местных жителей, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Малая Бронная популярна у жителей и гостей столицы. После благоустройства тут появились широкие тротуары и велодорожка, а нарушители остались. <…> По просьбе местных жителей ограничили скорость до 20 километров в час», — говорится в сообщении.

Ограничение ввели, в том числе, по той причине, что превышающие скорость авто шумят и создают опасные ситуации для пешеходов.