РИАМО - 22 мая. В столице возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) после обнаружения в Москве-реке фрагментов человеческого тела, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по городу.

«Между вторым и третьим деревянными пирсами в Москве-реке на северо-западе столицы были обнаружены фрагменты человеческого тела с признаками насильственного отсечения», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, личности погибшего, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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