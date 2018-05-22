РИАМО - 22 мая. В Московской области с начала 2018 года было разыграно 138 торговых мест, из которых 113 отводятся под бахчевые развалы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«На данный момент во всех муниципальных образованиях отработаны схемы по размещению нестационарных торговых объектов, которые будут осуществлять торговую деятельность в весенне-летний период», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

С начала этого года реализованы 138 лотов в девяти муниципалитетах. На них претендовали более 320 участников. Среднее превышение аукционной стоимости над стартовым значением составило более 50%.

Также на территории городского округа Павловский Посад организовано проведение аукциона в электронной форме, где разыгрывается пять лотов.

Согласно лотовой документации, победитель аукциона сам устанавливает торговый объект на участке площадью от 2 до 15 квадратных метров. Договор заключается на пять лет с возможностью торговли в сезонном режиме с апреля по ноябрь для объектов, реализующих квас, мороженое и другую сезонную продукцию, а с августа по ноябрь - для бахчевых развалов.