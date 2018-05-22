РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Во Дворце культуры «Октябрь» Подольска в День защиты детей пройдет бесплатное театрализованное представление о приключениях трех поросят, сообщается на сайте культурного учреждения.

«В Подольске в ДК «Октябрь» 1 июня пройдет театрализованное представление «Каникулы трех поросят», в ходе которого юные зрители смогут увидеть новые приключения полюбившихся героев. Помимо этого, в рамках программы состоится театрализованный концерт с участием детских творческих коллективов Дворца культуры, интерактив со зрителем, игры и много веселья», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет посвящено Дню защиты детей и начнется в 10:30. Посмотреть представление смогут все желающие бесплатно по адресу: улица Свердлова, дом №38.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Традиционно в этот день в Подольске для взрослых и детей проводятся различные культурные и спортивные мероприятия.