РИАМО - 22 мая. Полицейские на северо-востоке столицы спасли 22-летнего мужчину, который пытался свести счеты с жизнью после ссоры с женой, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Очевидцы сообщили в полицию, что на балконе 11-го этажа дома, расположенного на улице Коненкова, стоит мужчина и кричит, что хочет покончить с жизнью.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции побеседовали с молодым человеком, который пояснил, что поссорился со своей супругой и, не зная, как исправить ситуацию, высказал мысли о самоубийстве. В ходе беседы полицейские отговорили мужчину от необдуманного поступка», – говорится в сообщении.

Наряд скорой помощи доставил 22-летнего жителя столицы в медучреждение.