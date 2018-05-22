РИАМО - 22 мая. Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 31-летнюю женщину за кражу в гипермаркете в селе Юдино Одинцовского района, злоумышленница проводила товар мимо кассы самообслуживания, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии охранник указал на хорошо одетую женщину, которая вынесла из магазина неоплаченный товар. Судя по внешнему виду, дорогому автомобилю и оплаченному чеку, ее трудно было заподозрить в краже, однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на кассе самообслуживания она оплачивала не весь товар, лежащий в ее корзине.

«Сотрудники Росгвардии обнаружили несоответствие кассового чека ее покупкам. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей. Женщину задержали и передали ее сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.

Подозреваемой оказалась ранее не судимая 31-летняя жительница городского округа Можайск.